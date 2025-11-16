HABER

Ormanya sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ormanya Doğal Yaşam Parkı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olarak belirtilen Ormanya’da, 8 kilometrelik bisiklet ve 18 kilometrelik doğa yürüyüş parkuru bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ormanya Doğal Yaşam Parkı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olarak belirtilen Ormanya’da, 8 kilometrelik bisiklet ve 18 kilometrelik doğa yürüyüş parkuru bulunuyor. Parkta, ala geyik, kızıl geyik, ceylan ve karacaların bulunduğu 9 farklı yaban yaşam alanı ile Yeşil Göl, Saklı Göl, Kazlı Göl ve Nilüfer Göleti yer alıyor.

Ormanya’da bulunan mesire alanının yanı sıra, karavan ve çadır kamp alanları da hizmet veriyor. Ziyaretçilerin kamp alanlarındaki sıcak su, lavabo, elektrik ve 24 saat güvenlik hizmetlerinden ücretsiz yararlanabildiği bildirildi.

Ormanya, pazartesi günleri dışında haftanın her günü ziyaret edilebiliyor.

