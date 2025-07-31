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Orta Doğu'da tansiyon yeniden tavan! İsrail, Lübnan'ı vurdu...

Orta Doğu'da kaos her geçen gün artıyor. İsrail güçleri bölgedeki kışkırtıcı tavırlarına devam ediyor. Son olarak İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ı vurduğu öğrenildi. İsrail cephesinden yapılan açıklamada, Lübnan'ın silah üretim depoları ve üretim tesislerinin hedef alındığı ifade edildi.

Orta Doğu'da tansiyon yeniden tavan! İsrail, Lübnan'ı vurdu...

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla hedef aldı. İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da yer alan Baalbek kentinin birçok bölgesine 7 hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçakları Bekaa'da yer alan Bırital beldesinin tepelik noktaları, Ayşiyye, Nasıriyye, El-Hureybe, Zahle beldeleriyle Şara bölgesi, El-Cermak beldesinin çevresinin yanı sıra ülkenin güneyindeki El-Mahmudiyye ve El-Hardeli bölgelerini bombaladı. Saldırılar sonucu oluşan can kaybı veya hasara dair henüz açıklama yapılmadı.

Orta Doğu da tansiyon yeniden tavan! İsrail, Lübnan ı vurdu... 1

İSRAİL ORDUSU: SİLAH ÜRETİM DEPOLARINI VURDUK

Öte yandan İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bekaa bölgesi ve Lübnan’ın güneyinde stratejik silahların üretimi ve depolanmasında kullanılan altyapıların vurulduğu iddia edildi.

Hedef alınan yerler arasında, Hizbullah’ın silah geliştirmek için kullandığı patlayıcı üretim tesisleri ile stratejik silahların üretim ve depolanmasına yönelik bir yeraltı tesisinin de bulunduğu iddia edildi.

FÜZE ÜRETİM TESİSİNİN VURULDUĞU İDDİASI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan’daki Hizbullah’a ait en büyük füze üretim tesisini vurduğunu öne sürdü.

"Hizbullah’a karşı azami yaptırım politikasını sürdüreceğiz. Terör örgütünün yeniden toparlanma, yeniden yapılanma ya da tehdit oluşturma yönündeki her girişimi tavizsiz güçle karşılanacaktır." ifadelerini kullanan Katz, ateşkes anlaşmasının ihlallerini önlemekten Lübnan hükümetinin sorumlu olduğunu iddia etti.

Katz, Hizbullah’ın İsrail'in kuzeyindeki vatandaşları dahil hiçbir İsrailliyi tehdit etmesine izin vermeyeceklerini savundu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Orta Doğu
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