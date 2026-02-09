HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Orta Doğu'da yeni savaşın ayak sesleri: Mısır'dan İsrail'e rest! 'Asker konuşlandıracağız'

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la görüştü. Görüşme sonrası Sisi'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sisi, Somali'deki birlik ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirterek, "Somali'ye asker konuşlandırmayı hedefliyoruz" dedi. Sisi'nin bu hamlesi sonrası gözler İsrail'e çevrildi. Zira İsrail Somali'deki ayrılıkçı grup Somaliland'i destekliyor...

Orta Doğu'da yeni savaşın ayak sesleri: Mısır'dan İsrail'e rest! 'Asker konuşlandıracağız'

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, resmi ziyaret kapsamında Mısır'a gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u başkent Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki lider önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması, hava ve deniz ulaşım hatlarının ortak kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Orta Doğu da yeni savaşın ayak sesleri: Mısır dan İsrail e rest! Asker konuşlandıracağız 1

SİSİ'DEN BEKLENMEDİK ÇIKIŞ: "SOMALİ'YE ASKER KONUŞLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Mısır'ın Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) katılmayı ve bu misyon çerçevesinde Somali'ye asker konuşlandırmayı hedeflediğini belirten Sisi, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde Mısır'ın ATMIS'e katılımını da ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı Mahmud'a, Mısır'ın Afrika kıtasına bağlılığı ve kardeş ülke Somali'de güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılığı doğrultusunda, misyon kapsamında güçlerini konuşlandırmak istediğini teyit ettim."

Orta Doğu da yeni savaşın ayak sesleri: Mısır dan İsrail e rest! Asker konuşlandıracağız 2

İSRAİL NE YAPACAK?

Mısır'ın bu tutumu, Somali'deki ayrılıkçı hareketi destekleyen İsrail'le ilgili ters düşmesine yol açabilir.

Somali'den ayrıldığını ilan eden Somaliland'in destekçisi İsrail'in ne yapacağı merak konusu...

Orta Doğu da yeni savaşın ayak sesleri: Mısır dan İsrail e rest! Asker konuşlandıracağız 3

'SOMALİ'NİN BİRLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ'

Sisi, Somali topraklarının herhangi bir bölümünün bağımsızlığını tanımaya yönelik adımların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve Afrika Boynuzu'nun istikrarını tehdit ettiğini belirterek, "ülkelerin güvenliği ve egemenliği pahasına atılabilecek adımlara" karşı uyarıda bulundu ve bu tür girişimleri "Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali" olarak nitelendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Somali'nin birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteği yineleyerek, bu birliği zayıflatacak her türlü girişimi reddettiklerini söyledi.

Mısır'ın yakında çeşitli uzmanlık alanlarından oluşan bir sağlık konvoyunu Somali'ye göndermeyi planladığını aktaran Sisi, ülkesinin "Mısır Kalkınma Ortaklığı Ajansı" aracılığıyla Somali'deki eğitim ve kapasite geliştirme programlarının genişletileceğini ifade etti.

Sisi, terörizmle mücadele ve güvenlik işbirliğine de değinerek, Mısır'ın askeri ve güvenlik alanındaki tecrübelerini Somali ile paylaşmaya hazır olduğunu, bu tehditle mücadelenin güçlü kurumlar ve nitelikli insan kaynağı gerektirdiğini vurguladı.

İki tarafın Afrika Boynuzu'ndaki zorluklara karşı koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldığını aktaran Sisi, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin güvenliğinin öncelikle kıyı devletlerinin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

Somali Cumhurbaşkanlığı Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan paylaşımda da görüşmelerde, "iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkilerin güçlendirilmesinin" ele alındığı ifade edildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, iki günlük resmi ziyaret kapsamında dün Kahire'ye gelmişti.

Orta Doğu da yeni savaşın ayak sesleri: Mısır dan İsrail e rest! Asker konuşlandıracağız 4

CUMHURBAŞKANI MAHMUD: 'İSRAİL İLE YÜZLEŞECEĞİZ'

İsrail'in Somaliland'de askeri üst açmak istemesi üzerine Somali Cumhurbaşkanı Mahmud duruma sert tepki gösterdi.

Olası bir İsrail askeri üssüne karşı Somali’nin tutumunu net ifadelerle ortaya koyan Mahmud, "Kendi kapasitemiz ölçüsünde mücadele ederiz. Elbette kendimizi savunacağız. Bu da eğer İsrail güçleri gelirse onlarla yüzleşeceğimiz anlamına gelir. Buna karşıyız ve buna asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan iri cüsseli vaşak Bayburt kırsalında görüldüNesli tükenme tehlikesi altında bulunan iri cüsseli vaşak Bayburt kırsalında görüldü
Trafikte çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandıTrafikte çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İsrail Somali Mısır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.