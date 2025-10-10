HABER

Orta Karadeniz’den yerel kalkınma hamlesine 14,3 milyar TL yatırım başvurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Çağrısı başvuru süreci tamamlandı.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan Orta Karadeniz Bölgesi’nde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen süreçte toplam 35 yatırımcı firma programa başvuruda bulundu. Bu başvurularla birlikte 14,3 milyar TL’lik yatırım hacmi ve bin 658 kişilik yeni istihdam hedefi ortaya kondu.

YATIRIMCILARA REHBERLİK EDİLDİ

OKA, Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında potansiyel yatırımcılara yönelik geniş kapsamlı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürüttü.

Düzenlenen toplantılarda programın sunduğu yatırım fırsatları, destek mekanizmaları ve iller için belirlenen öncelikli yatırım konuları ayrıntılı şekilde tanıtıldı. İşletme ve kurum ziyaretleri ile çevrim içi bilgilendirme toplantılarında yatırımcılara doğrudan bilgi aktarılarak sürece rehberlik edildi.

BÖLGE İÇİN DESTEKLENECEK SEKTÖRLER

AMASYA: Jeotermal sera tesisi, bitkisel ham ve rafine yağ üretimi, beş yıldızlı konaklama tesisi, asgari 1000 büyükbaş kapasiteli entegre süt üretim ve süt işleme tesisi.

ÇORUM: Alaşımlı döküm ürünleri üretimi, raylı sistemler imalatı, iş makineleri üretimi, likit yumurta ve yumurta tozu üretimi.

SAMSUN: Silah ve silah parçaları üretimi, akıllı filtre sistemleri üretimi, metal ve kauçuktan ticari araç aksam ve parçaları üretim tesisi, tıbbi cihaz üretimi

TOKAT: Meyve ve atıklarından katma değerli ürünler üretimi, yüksek ekonomik değere sahip endüstriyel süt ürünleri üretimi, maya üretim tesisi, asgari 500 baş manda süt hayvancılığı ve süt ürünleri üretim tesisi.

"YEREL KALKINMA İÇİN GÜÇLÜ BİR ADIM"

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın bölgesel üretim kapasitesinin artırılmasına ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Program, bölgemizin üretim gücünü ve yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik önemli fırsatlar sunuyor. Çağrı süreci boyunca yatırımcılarımıza rehberlik ederek, illerimizin öncelikli yatırım alanlarına ilişkin bilgilendirme çalışmalarımızı titizlikle yürüttük. Yapılacak yeni yatırımların, bölgemizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek yerel kalkınma yolunda yeni fırsatlara kapı aralamasını temenni ediyoruz."

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

