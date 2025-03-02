HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ortaca Kaymakamı Aktaş minik öğrencileri ağırladı

Ortaca Kaymakamı Aktaş minik öğrencileri ağırladı

02.03.2025 09:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Asteğmen Ünal Daka İlkokulu anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Ortaca Kaymakamı Aktaş minik öğrencileri ağırladı

Ziyaret sırasında öğrenciler, Kaymakam Aktaş ile sohbet edip sorular sordu. Aktaş, miniklerin ziyaretine büyük bir sevgiyle karşılık vererek onların soruların yanıtladı. Ziyaretin sonunda Kaymakam Aktaş öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim ederek, bu tür etkinliklerin önemini vurguladı. Kaymakam Aktaş, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir arada olmak çok güzel. Onların neşesi ve enerjisi, bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İngiltere Başbakanı Starmer'dan Trump ve Macron temasıİngiltere Başbakanı Starmer'dan Trump ve Macron teması
Çorum'da korkutan görüntü! Vatandaşlar tahliye edildiÇorum'da korkutan görüntü! Vatandaşlar tahliye edildi
Anahtar Kelimeler:
kaymakam çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler şoke etti! Dilan Polat ve eşi sabaha karşı gözaltına alındı! İşte o görüntüler

Görüntüler şoke etti! Dilan Polat ve eşi sabaha karşı gözaltına alındı! İşte o görüntüler

Doktorlar'ın Ela'sı örgü kombiniyle olay oldu! "Dolguyu biraz azaltsanız..."

Doktorlar'ın Ela'sı örgü kombiniyle olay oldu! "Dolguyu biraz azaltsanız..."

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Trump-Zelenskiy tartışması gündemde! AB'den ilk misilleme geldi: Yasaklandı

Trump-Zelenskiy tartışması gündemde! AB'den ilk misilleme geldi: Yasaklandı

Öcalan'ın çağrısı sonrası Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: Şehit aileleri de masada olmalı

Öcalan'ın çağrısı sonrası Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: Şehit aileleri de masada olmalı

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın 'Ramazan' açıklaması tepkiye neden oldu! Soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın 'Ramazan' açıklaması tepkiye neden oldu! Soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.