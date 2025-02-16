Ortalığı karıştırdı! Bir doktor hastanede biber gazı sıkıp silah gösterdi! Evinde ise bakın ne çıktı...

İstanbul Üsküdar'da bulunan bir devlet hastanesinde bir doktor, personele silah gösterip hastalara biber gazı sıktı ve cumhurbaşkanına hakaret etti. Olay çıkaran doktorun psikiyatri doktoru O.K.K. olduğu ortaya çıktı.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre, devlet hastanesinde gerçekleşen olayla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı. Doktor, olayın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDE HAVALI TABANCA ÇIKTI!

Doktorun evinde ve aracında yapılan aramalarda ise 5 adet havalı tabanca, 3 adet elektroşok cihazı ve 2 adet biber gazı çıktı. Yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen psikiyatri doktoru O.K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.