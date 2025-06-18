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Ortalık savaş alanına döndü! Karşı şeride savrulan araç zincirleme kazaya neden oldu: 1'i ağır 10 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil ile 2 işçi servisi çarpıştı. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Ortalık savaş alanına döndü! Karşı şeride savrulan araç zincirleme kazaya neden oldu: 1'i ağır 10 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi Araban Yolu Caddesi şehir merkezi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 BAJ 766 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçti. Karşı şeride uçan otomobile, sürücüsü öğrenilemeyen 27 S 9471 plakalı işçi servisi çarparken, arkadan gelen 27 ATC 940 plakalı servis de kazaya karıştı.

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ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, 1'İ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 10 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep zincirleme kaza
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