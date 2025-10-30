HABER

Ortaokulda korku dolu anlar! Son ders zili sonrası merdivenlerde izdiham yaşandı: 23 öğrenci yaralandı

Erzurum'da bir ortaokulda korku dolu anlar yaşandı. Son ders ziliyle birlikte öğrencilerin merdivenlere koşmasıyla izdiham yaşandı. Bir öğrencinin düşmesinin ardından ona takılan öğrenciler de düşerek yaralandı. İzdiham sonrası 23 öğrenci hastanelik oldu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son ders ziliyle birlikte yaşanan yoğunluk korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, bir öğrencinin merdivenlerde dengesini kaybedip düşmesiyle birlikte arkasından gelen birkaç öğrenci daha yere düştü ve kısa zaman içinde izdiham yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambülans sevk edildi. İzdihamda yaralanan 23 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"BİR ANDA EN ALTTA KALDIM"

Yaralı öğrencilerden Y.E.Ç., "Bahçede tören bitti. Çantalarımızı almak için sınıflara tekrar gittik. Merdivenlerden inerken arkadaşlar birbirini iterken ben bir anda en altta kaldım. Nefesim kesildi ve bayıldım. Ama şimdi iyiyim" dedi.

Erzurum Şehri Hastanesi ve Üniversite Araştırma Hastanesi'nde ayakta tedavileri devam eden yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (İHA)

