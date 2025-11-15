HABER

Ortaokullu kızlar saç saça birbirine girdi! Arkadaşları ayırmak yerine video çekti

İçerik devam ediyor

İzmir’in Buca ilçesindeki bir ortaokulda iki kız öğrenci saç saça birbirine girerek kavga etti. Arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine telefonlarıyla video çekti.

Buca Atatürk Ortaokulu’nda dün öğle saatlerinde iki kız öğrenci arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek saç saça kavgaya dönüştü.

Ortaokullu kızlar saç saça birbirine girdi! Arkadaşları ayırmak yerine video çekti 1

Olay anında çevrede bulunan öğrencilerin bir kısmı kavgayı ayırmak yerine ellerindeki telefonlarla görüntü almaya başladı. Bazı öğrencilerin tezahürat yaparak kavgayı izlediği görüldü.

Ortaokullu kızlar saç saça birbirine girdi! Arkadaşları ayırmak yerine video çekti 2

Görüntülerde iki kız öğrencinin bir anda saç saça birbirine girdiği, kavga ederek yere düştükleri ve yerde de kavgaya devam ettikleri görüldü.

Ortaokullu kızlar saç saça birbirine girdi! Arkadaşları ayırmak yerine video çekti 3

Çevrede bulunan arkadaşlarının ise kavgayı izlerken tezahürat yapmaları ve olayı cep telefonuyla video kaydına almaları da görüntüde yer aldı.

