Ortopedi nedir, hangi rahatsızlıkları kapsar?

Gelişen teknoloji ile birlikte gitgide ilerlemeler yaşanan sağlık alanında, birçok farklı bölüm çeşitli hastalıklarla ilgilenmektedir. Farklı belirtiler ve şikayetler üzerine ilgili birimden randevu alınarak vakit kaybetmeden muayene olmak birçok hastalığın erken tanısı için son derece önemli kabul edilmektedir.

İnsan vücudundaki farklı organların her birinde yaşanabilecek rahatsızlıklar için çeşitli bölümler bulunmaktadır. Mevcut şikayetler ve bazı hastalıkların bilinen belirtileri hissedildiği zaman vakit kaybetmeden ilgili birimden randevu alınarak bir uzman doktora muayene olunmalıdır. Hangi rahatsızlık için hangi birimden randevu almak gerektiği bilinemiyorsa aile hekiminden destek alınabilir. Aile hekimi rahatsızlık ve şikâyetler ile ilgili değerlendirme yaparak doğru birime yönlendirecektir.

Ortopedi nedir?

Hastanelerdeki sağlık birimlerinden biri olan ortopedi bölümü travmatoloji adı ile de anılmaktadır. Ortopedi uzmanının görev yaptığı bu bölüm teknolojik ilerlemelerden de destek alarak hızla gelişen sağlık bölümlerinden biridir. Kişilerin iskelet ve kas sisteminde doğuştan olan ya da daha sonradan travma ve kaza gibi ya da hastalıklar sonucunda meydana gelen hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir.

Ortopedi bölümünde hastanın şikayetine göre çeşitli tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Genel olarak görüntüleme tekniklerine dayanan tanı yöntemlerinden bazıları şunlardır:

  • Artrografi
  • Bilgisayarlı tomografi
  • Röntgen
  • Kemik taraması
  • Doppler ultrason
  • Çift foton absorbsiyometrisi
  • Diskografi
  • Manyetik Rezonans
  • Kan testleri
  • Elektromiyografi

Ortopedi bölümü hangi rahatsızlıkları kapsar?

Travmatoloji ve ortopedi bölümlerinin tanı ve tedavisini üstlendiği hastalıklar çeşitlilik göstermektedir. Bu hastalıklardan bazıları şu şekildedir:

  • Bel fıtıkları
  • Boyun fıtıkları
  • Kemik kırıkları
  • Eklem ağrıları
  • Menisküs yaralanmaları
  • Bacaklarda eşitsizlik oluşumu
  • Doğum nedenli kalça çıkıkları
  • Sinir sıkışmaları
  • Tenisçi dirseği
  • Kıkırdak zedelenmeleri
  • Eklemlerde kireçlenme
  • Eklem bağlarında ezilme ve burkulma durumları
  • Romatizmalar
  • Siyatik
  • Çeşitli eklemlerde meydana gelen çıkıklar

Ortopedi bölümü de kendi içinde bazı alt birimlere ayrılmaktadır. Bu alt birimlerden bazıları şunlardır:

  • Omuz ve dirsek cerrahisi
  • Ayak ve ayak bileği cerrahisi
  • El cerrahisi
  • Mikrocerrahi
  • Spor travmatolojisi
  • Çocuk ortopedisi
