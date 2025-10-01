Ortopedi nedir, hangi rahatsızlıkları kapsar?

İnsan vücudundaki farklı organların her birinde yaşanabilecek rahatsızlıklar için çeşitli bölümler bulunmaktadır. Mevcut şikayetler ve bazı hastalıkların bilinen belirtileri hissedildiği zaman vakit kaybetmeden ilgili birimden randevu alınarak bir uzman doktora muayene olunmalıdır. Hangi rahatsızlık için hangi birimden randevu almak gerektiği bilinemiyorsa aile hekiminden destek alınabilir. Aile hekimi rahatsızlık ve şikâyetler ile ilgili değerlendirme yaparak doğru birime yönlendirecektir.

Hastanelerdeki sağlık birimlerinden biri olan ortopedi bölümü travmatoloji adı ile de anılmaktadır. Ortopedi uzmanının görev yaptığı bu bölüm teknolojik ilerlemelerden de destek alarak hızla gelişen sağlık bölümlerinden biridir. Kişilerin iskelet ve kas sisteminde doğuştan olan ya da daha sonradan travma ve kaza gibi ya da hastalıklar sonucunda meydana gelen hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir.

Ortopedi bölümünde hastanın şikayetine göre çeşitli tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Genel olarak görüntüleme tekniklerine dayanan tanı yöntemlerinden bazıları şunlardır:

Artrografi

Bilgisayarlı tomografi

Röntgen

Kemik taraması

Doppler ultrason

Çift foton absorbsiyometrisi

Diskografi

Manyetik Rezonans

Kan testleri

Elektromiyografi

Ortopedi bölümü hangi rahatsızlıkları kapsar?

Travmatoloji ve ortopedi bölümlerinin tanı ve tedavisini üstlendiği hastalıklar çeşitlilik göstermektedir. Bu hastalıklardan bazıları şu şekildedir:

Bel fıtıkları

Boyun fıtıkları

Kemik kırıkları

Eklem ağrıları

Menisküs yaralanmaları

Bacaklarda eşitsizlik oluşumu

Doğum nedenli kalça çıkıkları

Sinir sıkışmaları

Tenisçi dirseği

Kıkırdak zedelenmeleri

Eklemlerde kireçlenme

Eklem bağlarında ezilme ve burkulma durumları

Romatizmalar

Siyatik

Çeşitli eklemlerde meydana gelen çıkıklar

Ortopedi bölümü de kendi içinde bazı alt birimlere ayrılmaktadır. Bu alt birimlerden bazıları şunlardır: