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Oruç açarken ne denir? Oruç açarken ne denmeli?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.03.2025 20:24
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Ramazan ayı en önemli aylardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu ay içerisinde insanlar oruç tutmakta ve oruçluyken belli bir vakte kadar hem yiyecek hem de içecek türü her şeyden kaçınmaktadır. Oruç tutmaya niyetlenen bir kişi sahur zamanında bu niyetini hem kalben hem de sözlü yapmaktadır. Sahur vakti oruç tutmaya hazırlıkken iftar vakti ise oruç açmaya hazırlıktır. Oruç açma esnasında bazı kişiler nasıl dua edeceğini bilemeyebilir. Peki, oruç açarken ne denir, oruç açarken ne denmeli?

Oruç açarken ne denir? Oruç açarken ne denmeli?

Oruç tutma süreci sahur yapılıp ezanın okunması ile birlikte başlamaktadır. Bu süreç iftar saati olarak bilinen akşam ezanının okunmasına kadar devam etmektedir. Oruç tutacak kişiler yaygın olarak sahur sonrası hem niyet hem de çeşitli dualar etmektedir. Akşam ezanı ile birlikte oruç açma anı geldiğinde ise tıpkı oruç tutmak için dua edildiği gibi yine dua edilebilmektedir. Ayrıca İslam dininde oruçluyken ve oruç açma sonrası edilen dualar önemli görülmektedir.

Oruç açarken ne denir?

Ramazan ayı son derece kutsal bir ay olarak tanımlanabilmektedir. Bir ay boyunca insanlar oruç tutma eylemini gerçekleştirmekte, namaz kılmakta, yardıma muhtaç kişilere sadaka vermekte ve bol bol dua etmektedir. Ramazan ayı oruç tutma ayı olarak tabir edildiğinden insanlar oruç tutmadan evvel bu niyeti birkaç cümle ile de dile getirmektedir. Aynı şekilde iftar saati geldiğinde ve oruç açma süreci başladığında da çeşitli dualardan faydalanılmaktadır. Oruç açarken dua etmek rahmet ve bereket yönünden de büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden oruç tutmaya niyet eder gibi oruç açarken de çeşitli oruç dualarından biri söylenebilmektedir.

Oruç açarken ne denmeli?

Ramazanda bir kişinin sahur vakti bitiminden ve imsak zamanından önce oruç tutma eylemini gerçekleştirmek için niyette bulunması önemlidir. Oruç tutarken edilen sözler ve dualar niyet olarak kabul edilirken oruç açma esnasında edilen sözler ve dualar şükür olarak kabul edilmektedir. Her birey kendi hisleri ve duygularından yola çıkarak Allah’a şükür edebilir.

İftar vakti olduğunda ve insanlar oruçlarını açmaya hazırlandığı sırada “Allahım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım.” ya da “Allahım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.” gibi ifadeler kullanılabilir.

Ayrıca oruç yaygın olarak hurma, zeytin, su gibi yiyecek ve içecekler ile açılmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan
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