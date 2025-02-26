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Oruç tutarken bunlara dikkat! Ramazanı sağlıklı geçirmek için 10 önemli kural…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
26.02.2025 16:01
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Ramazan ayı, manevi arınma ve ibadetlerin yanı sıra beslenme alışkanlıklarında da önemli değişikliklere yol açan bir dönemdir. Bu süreçte sağlığın korunması, bilinçli ve dengeli bir beslenme alışkanlığına bağlıdır. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, oruç tutarken sağlığı en iyi şekilde korumanın yollarını paylaştı ve sağlıklı bir Ramazan geçirmek için uyulması gereken 10 önemli kuralı sıraladı.

Oruç tutarken bunlara dikkat! Ramazanı sağlıklı geçirmek için 10 önemli kural…

Ramazan ayında beslenme konusunda önemli uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, "Sahur, gün boyunca enerji seviyesini korumak için en önemli öğündür. Uzun süre tok kalmak için yumurta, süt ürünleri, kuru baklagiller ve tam tahıllı gıdalar tüketin. Lif oranı yüksek sebze ve meyveleri de ihmal etmeyin" diyerek sahurun önemine dikkat çekti.

RAMAZAN AYINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BESLENME ÖNERİLERİ

Sahuru atlamayın: Sahur, gün boyunca enerji seviyesini korumak için en önemli öğündür. Protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren dengeli bir sahur öğünü tercih edilmelidir.

sahur

Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının: Kızartma ve aşırı yağlı yiyecekler mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Bunun yerine haşlama, ızgara veya fırınlanmış yiyecekleri tercih edin.

yağlıyiyecek

İftarda yavaş ve dengeli beslenin: Uzun süren açlığın ardından hızlı ve aşırı yemek, sindirim sorunlarına yol açabilir. İftarı hurma ve su ile açtıktan sonra hafif bir çorba ile devam etmek sindirimi kolaylaştırır.

çorba

Bol su tüketin: Günlük en az 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. Sahur ve iftar arasında düzenli aralıklarla su içmek, vücudun susuz kalmasını önler.

su

Şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durun: Şekerli ve gazlı içecekler kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabilir. Bunun yerine doğal meyve suları, ayran veya bitki çaylarını tercih edin.

gazlıiçecek

Protein ve lif açısından zengin besinler tüketin: Uzun süre tok kalmak için yumurta, süt ürünleri, kuru baklagiller ve tam tahıllı gıdalar tüketin. Lif oranı yüksek sebze ve meyveleri de ihmal etmeyin.

lifli besin

Tuz tüketimini sınırlayın: Aşırı tuz tüketimi susuzluğu artırarak gün içinde zorlanmanıza neden olabilir. Salamura, konserve ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.

tuz

Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin: Ağır egzersizlerden kaçının ancak hafif yürüyüşler yaparak metabolizmanızı aktif tutun. İftardan sonra kısa bir yürüyüş sindirime de yardımcı olur.

spor

Yeterli uyku alın: Vücudun dinlenmesi ve enerjiyi koruması için yeterli uyku şarttır. Geç saatlere kadar uyanık kalmak yerine düzenli bir uyku programı oluşturun.

uyku

Sağlık sorunlarınızı göz ardı etmeyin: Kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır."

ilaç

"HASTALIĞIN VARSA DİKKATLİ OLMALISIN"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, diyabet, hipertansiyon ve mide rahatsızlıkları gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerin, sağlık durumlarına uygun bir beslenme planı oluşturmasının önemine dikkat çekti. Sağlıklı bir Ramazan dönemi geçirmek için doğru beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerinin gerekliliğini vurgulayan Şahin, oruç tutan kişilerin sağlıklarını koruyarak Ramazan’ı en verimli şekilde geçirebileceğini belirtti.

ramazan

(İHA)

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Oruç Ramazan sağlıklı beslenme Sahur ramazan ayı sağlık
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