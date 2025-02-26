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Oruç tutmanın faydaları saymakla bitmez: Zihinsel hastalıklardan sindirim sistemine kadar etkili… O bir şifa kaynağı!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
26.02.2025 14:59
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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, oruç tutmanın sağlık üzerinde sayısız olumlu etkisi olduğunu belirterek, bu pratik ile vücudun doğal iyileşme mekanizmalarının güçlendiğini vurguladı. Dr. Akyol, oruç tutmanın sadece dini bir ibadet olmanın ötesinde, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini ve serbest radikallerin vücutta yol açtığı hücresel hasarın onarılmasını sağladığını ifade etti. Oruç tutmanın faydalarının detayları haberimizde…

Oruç tutmanın faydaları saymakla bitmez: Zihinsel hastalıklardan sindirim sistemine kadar etkili… O bir şifa kaynağı!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, oruç tutmanın iltihaplanmayı azalttığına ve kanser hücrelerinin çoğalma hızını yavaşlattığına dikkat çekerken, bu tür beslenme düzenlerinin, hücresel düzeydeki yenilenme süreçlerini destekleyerek genel sağlık üzerinde uzun vadeli faydalar sunduğunu söyledi. Akyol, oruçla birlikte sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının benimsenmesinin, fiziksel ve zihinsel iyilik halini artırabileceğini de sözlerine ekledi.

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“DAHA SAĞLIKLI KALORİ YAKMAYA DESTEK OLUR”

Sağlıklı kişilerde oruç tutmanın faydalarından bahseden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, "Oruç tutmak sindirim sisteminin dinlenmesini sağlayarak, daha sağlıklı kalori yakmaya destek olur. Sindirim sistemi sağlığı iyi olmayan kişilerde özellikle oruç, gıdaların enerjiye dönüştürülmesi ve yağ yıkımına ciddi katkıda bulunur. Düzenli şekilde oruç tutmak, metabolizma sağlığına faydalı olduğu gibi, sağlıklı bağırsak fonksiyona da katkı sağlar" şeklinde konuştu.

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“İNSAN PSİKOLOJİSİNE FAYDALIDIR”

Ramazan'ın iki yönde sağlığa faydalı olduğunun bilimsel olarak ispatlandığına değinen Uzm. Dr. Akyol, "Birincisi sindirim sistemi ve fiziki katkıları, diğeri ise insan psikolojisine olan faydalarıdır. Oruç esnasında vücutta bulunan yağ hücreleri aracılığı ile depolanmış yağlar yakılır. Depolanan yağların yakılmasıyla birlikte sağlıklı zayıflama gerçekleşir. Ancak bu, sahur ve iftarda az kalorili beslenmekle olur. Şimdiye kadar yapılan bilimsel araştırmalar oruç ve insülin sağlığı ilişkisini ortaya koymaktadır. Araştırmalar oruç esnasında hücrelerin kandan daha fazla glikoz alımı üzerine uyarılar gönderdiğini göstermiştir, bu durum da insülin sağlığına olumlu etki etmektedir" dedi.

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“SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER”

Oruç tutmanın sindirim sistemine de fayda sağladığını söyleyen Uzm. Dr. Akyol, "Oruç tutmak sindirim sisteminin dinlenmesini sağlayarak, daha sağlıklı kalori yakmaya destek olur. Sindirim sistemi sağlığı iyi olmayan kişilerde özellikle oruç, gıdaların enerjiye dönüştürülmesi ve yağ yıkımına ciddi katkıda bulunur. Düzenli şekilde oruç tutmak, metabolizma sağlığına faydalı olduğu gibi, sağlıklı bağırsak fonksiyona da katkı sağlar. Az yemek ömür uzatır, çok yaşamayı sağlar. Yapılan bilimsel araştırmalar bazı kültürlerde yapılan diyetlerin ömrü uzattığını ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

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“ALZHEİMER GİBİ ZİHİNSEL HASTALIKLARA KARŞI KORUR”

Oruç tutmanın vücudumuzu yenilediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Akyol, "Beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını destekleyen oruç, bu işleve yardımcı olarak kimyasalların salgılanmasını sağlar. Parkinson ve Alzheimer gibi zihinsel hastalıklara karşı koruyucu rol oynayabilir. Oruç tutmak bağışıklık sistemini geliştirir, serbest radikallerin neden olduğu hasarların giderilmesini sağlar, iltihabı azaltır ve kanser hücrelerinin yayılma hızını yavaşlatır. Bilimsel araştırmalar, hayvanların doğada hasta olduklarında yemeyi azalttıklarını ve dinlendiklerini ortaya koymaktadır. Oruç tutmak bağışıklık sistemini geliştirerek, birçok hastalıktan korunmaya yardımcı olduğu gibi, bazı hastalıkların tedavisini hızlandırır. Oruç vücudun genel temizliğine ciddi anlamda faydalıdır. Sindirim sisteminin temizlenmesi, dolaylı olarak bütün sistemin temizlenmesini sağlar. Karaciğer ve böbreklerdeki toksinlerin temizlenmesiyle de cilt yenilenir" dedi.

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(İHA)

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