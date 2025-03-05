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Osman Gökçek’in 'iftar saati' iddiası ortalığı karıştırdı, Bekir Bozdağ yalanladı! CHP’den sert tepki: ‘Bu bir suç!’

05.03.2025 08:17
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AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "orucunu açan AK Partililerin yokluğunu fırsat bilerek oylama yaptırdığını" iddia etti. Bu iddialar üzerine Başarır çok sert tepki gösterirken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Gökçek’in iddiasını yalanladı.

Osman Gökçek’in 'iftar saati' iddiası ortalığı karıştırdı, Bekir Bozdağ yalanladı! CHP’den sert tepki: ‘Bu bir suç!’

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin Çayırhan Termik Santralı'nın özelleştirilmesine ilişkin grup önerisi görüşüldü. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yönettiği oturumda görüşmeler devam ederken AK Parti Milletvekili Osman Gökçek sosyal medya hesabından, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "iftarda olan AK Partili vekillerin yokluğundan yararlanıp yoklama yaptırarak Meclis'i kapatmaya çalıştığını" iddia etti.

Gökçek "Değerli vatandaşlarımız AK Parti milletvekilimizin oruç açmasını fırsat bilen CHP grup başkan vekili Ali Mahir Başarır Mecliste iftar saatinde yoklama yaptırdı. İBB’de cumaya gidenleri fişleyen CHP’liler şimdi de iftar yapanları fırsat bilip meclisi kapattırmaya çalışıyor. İnsanların inancına saygınız yok mu? Sizde hiç utanma yok mu?" paylaşımı yaptı.

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BAŞARIR'DAN TEPKİ: PROVOKASYON, BU BİR SUÇ!

İftarın ardından tekrar başlayan görüşmelerde söz alan CHP'li Ali Mahir Başarır, Gökçek'in yaptığı paylaşıma tepki göstererek şunları söyledi:

"AKP'li bir milletvekili tweet atmış... Sayın başkanım iftar saatine yakın ara verdiniz yaklaşık bir saate aşkın süre milletvekillerimiz personelimiz iftarını açtı sonra geldiniz ve Meclis'i açtınız doğru mu?

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(Bozdağ'a) Siz konuşun buyurun. Şimdi adını bile söylemekten utanç duyduğum bir milletvekili bu tweeti atıyor. Biz siyasi rakip olabiliriz, birbirimize ağır eleştirilerde bulunabiliriz ama bu bir provokasyon. Bu bir suç. Niye ben iftar açma saatinde milletvekillerimizin iftar açmasını engellemek için yoklama alıyım...

Bu milletvekili ve ailesi artık Türkiye'de ve maalesef Meclis'e çevre kirliliği yaratıyor. Siz bunun şahidisiniz bu Meclis'in saygınlığını korumak en başta size düşer. Lütfen böyle mi oldu, olmadı ben sizden duymak isterim?"

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BOZDAĞ, GÖKÇEK'İ YALANLADI

Bunun üzerine Bekir Bozdağ şunları söyledi:

"Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz bugünkü görüşmeler sırasında CHP grubunun önerisini oyladık ve ara verdik 55 dakika. Sonra iç tüzük 37 görüşüldü ve arkasından yoklama istendi. Yani muhtemelen işte bir saati geçti tahmin ediyorum CHP grubu o zaman yoklama talep etti. İftar saatinden herhalde bir saatten daha vakit geçtikten sonra.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osman Gökçek Ali Mahir Başarır Bekir Bozdağ iftar tbmm
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