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Osman Hamdi Bey'in tablosu Londra'da 1 milyon sterline satıldı

Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in "Preparing Coffee (Kahve Hazırlığı)" adlı tablosu 1 milyon sterline (yaklaşık 51 milyon lira) satıldı.

Osman Hamdi Bey'in tablosu Londra'da 1 milyon sterline satıldı

Uzun zamandır kayıp olan 1881 tarihli nadide tablo, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby's müzayede evinde gerçekleştirilen "Oryantalist Sanat" başlıklı müzayedede satılan en pahalı eser oldu.

Toplam 50 sanat eserinin hızlı bir şekilde satıldığı müzayedede en yüksek değere sahip lot olarak öne çıkan tablo, telefonla teklif veren anonim bir alıcı tarafından satın alındı.

TABLO KOLEKSİYONERLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Koleksiyonerler ile kurumlardan yoğun ilgi gören eser, yakın zamana kadar Avusturya'daki özel bir koleksiyonda bulunuyordu.

Gürcistanlı bir sanat koleksiyoncusu olan Prens Sadiq Yadigarov tarafından ilk olarak 1910 yılında satın alınan tablo, Yadigarov'un oğlu Archil'e, 1930'lu yıllarda ise evlilik yoluyla Archil ile akraba olan Viyana'daki özel bir koleksiyoncuya geçti ve 2008'e kadar miras yoluyla onda kaldı.

Osman Hamdi Bey'in estetik, incelik ve kültürel saygısının imzası olarak bir ustalık sınıfı eseri olarak görülen eserde, muhtemelen İstanbul'un Topkapı Sarayı'ndaki hayali bir harem olan zengin fayanslı, sütunlu bir iç mekanın tasvir edildiği eserde, ellerini yıkayan iki genç kadının kahve hazırlama ritüeli resmediliyor.

Üst kısmında kufi yazı tipiyle yazılan metinde besmele bulunan eserde Kur'an-ı Kerim'in Hud Suresi'nin 88. ayetinin bir bölümü olan "Başarmam ancak Allah'ın yardımıyladır." anlamındaki ifade de yer alıyor. Ünlü sanatçının başka eserlerinde de yer alan bu ifade, esere manevi ve entelektüel bir derinlik de katıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Ressam Londra tablo
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