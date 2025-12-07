HABER

Osmancık’ta 26 sürücüye 185 bin 442 TL ceza

Çorum’un Osmancık ilçesinde polis ekipleri tarafından 58 personelin katılımıyla düzenlenen denetimlerde, sürücülere toplam 185 bin 442 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 5-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan’ın koordinesinde gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında, ilçe merkezindeki 4 farklı noktada eş zamanlı sabit yol uygulaması yapıldı. Ekipler ayrıca umuma açık 3 dernek lokeli, 1 lokal ve 9 iş yerini kontrol etti. Uygulamalarda toplam 1 bin 592 şahıs ile 414 araç ve sürücüsü sorgulandı. Yapılan kontroller neticesinde, trafik kurallarını ihlal ettiği veya evraklarında eksiklik bulunduğu tespit edilen 26 araç sürücüsüne toplam 185 bin 442 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 1 araç trafikten menedilirken, askerlik yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 şahıs hakkında da gerekli tebligat işlemi yapıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Çorum
