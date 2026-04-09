Osmancık’ta polis ekipleri 1 ayda aranan 13 şahsı yakaladı

Çorum’da polis ekipleri tarafından Mart ayında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 13 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde Mart ayında yapılan çalışmalarla, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 96 oranında aydınlatma sağlandı. Yapılan faaliyetler, şok uygulamalar, devriye görevleri ve suç analizi neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve hyakalama kararı bulunan 13 şahıs yakalandı.

İlçe genelinde meydana gelen 8 evden hırsızlık, açıktan hırsızlık, binadan Hırsızlık, iş yeri ve kurumdan hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. Olaylarda çalınan malzemeler bulunarak mağdurlara teslim edildi. Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında da 10 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda metamfetamin, sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma apartı, bin paket doldurulmuş makaron, 3 adet ruhsatsız yabanca, 2 adet bıçak ele geçirildi.

Siber suçlar ve dolandırıcılığın önlendirilmesi için ekipler bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, okullarda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanda bilgilendirme yaptı.

İlçe geneli trafik kazalarının önlenmesi ve trafik düzenin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde ise bin 680 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 531 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 31 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 7 araç sürücüsüne ehliyeti alındığı halde tekrar araç kullanmaktan, 5 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan cezai işlem yapıldı. 23 araç ise trafikten men edildi. Trafik güvenliği ve trafik bilinci oluşturmak amacıyla 19 okulda toplam bin 645 öğrenciye eğitim verildi.

İlçe genelinde yapılan denetimler ve bilgilendirme faaliyetleri neticesinde maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazalarında yüzde 14, yaralamalı trafik kazalarında ise toplam yüzde 20 azalma gözlemlendiği belirtildi. İlçede artış gösteren elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlere yönelik denetimler de devam etti.