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Osmaneli'de sokak hayvanları için yeni adım

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun koordinesinde, sokak hayvanlarının sağlığı ve güvenliği için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Osmaneli'de sokak hayvanları için yeni adım

Belediye, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni büyütme çalışmalarına başlanırken, bu kapsamda 150 hayvan kapasiteli mevcut barınağın kapasitesi iki katına çıkarılacak. Böylece, daha fazla sahipsiz hayvana sıcak bir yuva ve sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Başkan Torun yaptığı açıklamada, "Sokak hayvanlarımızın yaşam kalitesini artırmayı ve halk sağlığına katkıda bulunmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu bağlamda, Osmaneli Belediyesi tarafından şu ana kadar bin 500 saldırgan ve hasta sokak hayvanının kısırlaştırma işlemleri başarıyla tamamlandı. Bu çalışmalar, hem toplum sağlığını koruma hem de çevreyi daha yaşanabilir kılma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sokak hayvanları
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