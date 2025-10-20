HABER

Osmaneli’nde Muhtarlar Günü kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmaneli’nde Muhtarlar Günü kutlandı

Hükümet Konağı Bahçesinde gerçekleşen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Metin ve beraberindeki muhtarlar, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Metin tarafından yapıldı.

Osmaneli’nde Muhtarlar Günü kutlandı 1

Törenin ardından muhtarlar, Belediye Başkanı Bekir Torun’u ve Kaymakam Abdüssamed Kılıç’ı makamında ziyaret etti.
Kaymakam Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Osmaneli’nde Muhtarlar Günü kutlandı 2

Ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Kaymakam Kılıç, "Büyük özveri ve sevgiyle görevlerini yerine getiren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum" ifadesini kullandı.

Osmaneli’nde Muhtarlar Günü kutlandı 3

Daha sonra Kaymakam Abdüssamed Kılıç ve Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe genelindeki muhtarlarla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Osmaneli’nde Muhtarlar Günü kutlandı 4

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Osmaneli
