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  4. Osmangazi’de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

Osmangazi’de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

28.02.2025 11:35
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Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Belediye ekipleri, İsmetiye Mahallesi’nde imara aykırı inşa edilen kaçak depoyu yıktı.

Osmangazi’de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

Osmangazi Belediyesi, verimli tarım arazilerinin sanayi ve konut alanına dönmemesi için kaçak yapılaşmaya karşı adeta savaş veriyor. Tarım arazileri üzerine kaçak olarak inşa edilen konut, işyeri, fabrika ve depo gibi yapılar belediye ekipleri tarafından tek tek tespit edilerek yıkılıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından İsmetiye Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak yapıldığı belirlenen depo, iş makinesi ile yıkılarak kullanılmaz hale getirildi. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye belediye
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