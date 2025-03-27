Osmangazi Köprüsü yolunda 2 cip çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM yolunun Osmangazi Köprüsü yol ayrımı Yalova istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen S.E.K. yönetimindeki cip ile E.A. yönetimindeki cip çarpıştı. Savrulan ve yol ayrımındaki bariyere çarpan cipte bulunan ve ismi öğrenilmeyen çocuk yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Osmangazi Köprüsü yolunda bir süre araç yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan ciplerin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır