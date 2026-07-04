Osmangazi’de çöp evden 2,5 ton geri dönüşüm atığı çıkarıldı

Osmangazi Belediyesi’nin Çırpan Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmasında bir daireden yaklaşık 5 ton çöp çıkarılırken, bunun 2,5 tonunu geri dönüşüm atıkları oluşturdu. Ayrıştırılarak Atık Getirme Merkezi’ne taşınan geri dönüşüm malzemeleri yeniden ekonomiye kazandırılacak.

İlçe genelinde temizlik hizmetlerinin yanı sıra çevre ve halk sağlığını tehdit eden olumsuzlara da anında müdahale eden Osmangazi Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri titizlikle değerlendirerek çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda son olarak, Çırpan Mahallesi Merinoslu Sokak’ta bulunan bir apartman dairesiyle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, çevrede kötü kokuya ve hijyen sorunlarına neden olduğu belirtilen dairede kapsamlı bir temizlik hizmeti gerçekleştirdi.

2,5 TON ATIK GERİ DÖNÜŞÜME ALINDI

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde yürütülen çalışma neticesinde daire içerisinden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı. Çıkarılan atıkların yaklaşık 2,5 tonunu geri dönüşüm malzemeleri oluşturdu. Titizlikle ayrıştırılan geri dönüşüm atıkları, Osmangazi Belediyesi’ne ait geri dönüşüm aracına yüklenerek Atık Getirme Merkezi’ne taşındı. Saatler süren çalışmalar boyunca ekipler, daire içerisinde biriken atıkları kontrollü şekilde tahliye ederek hem bina sakinlerinin hem de çevrede yaşayan vatandaşların sağlığını tehdit eden olumsuz görüntü ve kokuların ortadan kaldırılmasını sağladı. Temizlik çalışmasının ardından Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de bölgede ilaçlama çalışması gerçekleştirerek oluşabilecek haşere ve sağlık risklerine karşı önlem aldı.

"OSMANGAZİ BELEDİYESİ EKİPLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Çırpan Mahalle Muhtarı Cengiz Demir, vatandaşın evinde geri dönüşüm malzemeleri ve atıkları biriktirdiğini belirterek, "Osmangazi Belediye’miz tarafından bir kamyon çöp ve bir kamyon plastik atık çıkarılarak, geri dönüşüme takviye yapıldı. Osmangazi Belediyesi ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır