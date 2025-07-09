Osmaniye'de aile sağlığı merkezinde yılan paniği!

Olay, Merkez Dr. İhsan Göknal Mahallesi’nde bulunan 21 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Merkeze yılan girdiğini fark eden vatandaşlar ve sağlık çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptığı kontrollerde yılanı bir odadaki dolabın arkasında buldu. Aparatla yakalanan yılan, özel bir torbaya konularak merkezden çıkarıldı. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yaşanan olay nedeniyle sağlık çalışanları ve hastalar kısa süreli tedirginlik yaşarken, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır