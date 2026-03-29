Osmaniye’de akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Düziçi-Osmaniye otoyolu Şekerdere mevkisinde meydana gelen olayda, Lukoil firmasına ait akaryakıt yüklü tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, muhtemel patlama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti.
Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından uzun süre soğutma çalışması yapılırken, bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP’nin eski ilçe başkanı hayatını kaybettiMHP’nin eski ilçe başkanı hayatını kaybetti
Balıkesir’de kurbanlık satışları başladıBalıkesir’de kurbanlık satışları başladı

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

