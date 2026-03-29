Osmaniye’de akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Düziçi-Osmaniye otoyolu Şekerdere mevkisinde meydana gelen olayda, Lukoil firmasına ait akaryakıt yüklü tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, muhtemel patlama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından uzun süre soğutma çalışması yapılırken, bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

