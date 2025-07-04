Osmaniye’de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Gaziantep-Adana-Tarsus otoyolu Düziçi ilçesi Yarbaşı mevkiinde meydana geldi. Yol kenarındaki kuru otlar ve ağaçların tutuşmasıyla birlikte alevler kısa sürede büyüdü.

İHBAR ÜZERİNE GELEN EKİPLER MÜDAHALE ETTTİ

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar inerken, polis ekipleri güvenlik önlemi olarak trafiği tek şeride indirdi. Bölgede araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır