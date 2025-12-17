HABER

Osmaniye’de çöp kamyonuyla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde çöp toplama aracı ile otomobilin karıştığı kazada, çöp kamyonunun arkasında görev yapan belediye personeli yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçe ilçesine bağlı İslam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp toplama çalışması sırasında meydana gelen kazada çöp aracının arkasında görev yapan belediye personeli Ramazan Ö. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen personelin ayağının kırıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

