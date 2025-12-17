HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas'ta 3,5 milyar TL'lik tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

SİVAS'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, suç örgütü kurarak tefecilik ve yağma yöntemiyle 3,5 milyar TL haksız kazanç sağlayan 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta 3,5 milyar TL'lik tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Şarkışla ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, yağma, tehdit, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefete yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 2 bin 897 tabanca mermisi, çok sayıda dijital materyal, borç defterleri, senetler, çekler ve çek defteri ele geçirildi. Şüphelilerin temasa geçtiği kişilerden yaklaşık 3,5 milyar TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 yıllık eşi Sevgi'yi bıçaklayarak öldürdü3 yıllık eşi Sevgi'yi bıçaklayarak öldürdü
5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.