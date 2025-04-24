Osmaniye'de elektrik akımına kapılıp ölen anne ve kızının cenazeleri defnedildi

Toprakkale Devlet Hastanesi morgunda yakınlarına teslim edilen 37 yaşındaki Cennet ve 6 yaşındaki kızı Özlem Üstün'ün cenazeleri, Kışla Mahallesi'ndeki evlerinin önünden helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki mezarlığa götürüldü.

Buradaki cenaze namazına baba Fikri Üstün ve akrabaları ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namaz sonrasında anne ve kızının cenazeleri mezarlığa defnedildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, uzman ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede, doğal gaz altyapısı için gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında sulama kanalından demir boru içerisinden geçirilen elektrik kablosunun izolasyonunun zarar gördüğü ve kabloların açığa çıktığı belirlendi.

Bunun üzerine doğal gaz firmasının 6 çalışanı gözaltına alındı.

Kışla Mahallesi'nde dün evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılan Özlem ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün hayatını kaybetmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır