Osmaniye'de Gazze'ye destek sergisi

Osmaniye’de, Gazze’de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek için bir sergi düzenlendi.

Serginin adı 'Gazze’nin Sessizliğinde Yankılanan Çocuk Adımları'.

Osmaniye Millet Bahçesi'nde açılan sergiye vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, evlerinden getirdikleri ayakkabıları dövizlerin yanına bıraktı.

Dövizlerde, hayatını kaybeden çocukların isimleri yazılıydı.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, farkındalık oluşturulması hedeflendi.

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden masum çocuklar anıldı.

Katılımcılar, serginin önemli bir anlam taşıdığını ifade etti.

Gazze’deki acıların unutulmaması gerektiğinin altını çizdiler.

Mehmet Ateş, serginin amacını açıkladı.

Ölü çocuklara ses olmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Filistin’deki acıları insanlara aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Her bir çocuk için bir ayakkabı ile görsel sunum yapıldı.

İnsanların dikkatini çekmek istediklerini vurguladı.

Sumud gemileri şu an Gazze’ye doğru ilerliyor.

Bu nedenle destek amaçlı eylem yapılıyor.

Katılan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe destek veren çocuklar da mesaj verdi.

“Kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu zulme sessiz kalmayacağız” dediler.

