Osmaniye’de hafif ticari araç evin damına düştü: 4 yaralı

Kaza, Düziçi ilçesinde Dumanlı Yaylasında meydan geldi.Edinilen bilgiye göre, Dumanlı Yaylası istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yoldan aşağıdaki evin üzerine düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evde kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.

EVDE VE ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır