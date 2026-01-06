HABER

Osmaniye’de hemzemin geçitte tren ile otomobil çarpıştı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde hemzemin geçitte yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Osmaniye’de hemzemin geçitte tren ile otomobil çarpıştı

Kaza, Düziçi ilçesi Yarbaşı mevkiinde bulunan hemzemin geçitte yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Saim F. idaresindeki 80 AAG 796 plakalı otomobil, hemzemin geçitten geçmek istediği sırada seyir halindeki yük treniyle çarpıştı.

KAZADA ÖLÜ YA DA YARALI OLMADI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hemzemin geçitte güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
