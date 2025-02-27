Osmaniye’de hortum çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Mobilyacılar Sitesi’nde şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, sanayi esnafının cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortumu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
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