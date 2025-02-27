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Osmaniye’de hortum çıktı

27.02.2025 16:36
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Osmaniye’de şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, sanayi esnafının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmaniye’de hortum çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Mobilyacılar Sitesi’nde şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, sanayi esnafının cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortumu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Osmaniye Hortum
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