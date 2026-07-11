HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Osmaniye’de HUZUR-80 uygulaması: Bin 521 personelle geniş çaplı denetim

Osmaniye'de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlenen HUZUR-80 Asayiş Uygulaması başlatıldı. Vali Serdengeçti paylaşımında, "Osmaniye’mizin huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için sahadayız." ifadelerine yer verdi.

Osmaniye’de HUZUR-80 uygulaması: Bin 521 personelle geniş çaplı denetim

Uygulama kapsamında Emniyet ve Jandarma ekiplerinden oluşan bin 521 personel, 166 ekip ile 82 farklı uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Çalışmalara 5 drone ve 2 dedektör köpek de destek verdi.

Osmaniye’de HUZUR-80 uygulaması: Bin 521 personelle geniş çaplı denetim 1

BİN 521 PERSONELLE GENİŞ ÇAPLI DENETİM

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının tam koordinasyon içerisinde görev yaptığını belirterek, uygulamanın aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ile silah, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Vali Serdengeçti paylaşımında, "Osmaniye’mizin huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için sahadayız." ifadelerine yer verdi.

Osmaniye’de HUZUR-80 uygulaması: Bin 521 personelle geniş çaplı denetim 2

Osmaniye’de HUZUR-80 uygulaması: Bin 521 personelle geniş çaplı denetim 3

Osmaniye’de HUZUR-80 uygulaması: Bin 521 personelle geniş çaplı denetim 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek'ten Srebrenitsa Soykırım paylaşımıBakan Gürlek'ten Srebrenitsa Soykırım paylaşımı
GKRY'de bombalı saldırı alarmı: Teyakkuza geçildiGKRY'de bombalı saldırı alarmı: Teyakkuza geçildi

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Bakan Çiftçi talimat verdi! Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor

Bakan Çiftçi talimat verdi! Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.