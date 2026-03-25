Osmaniye’de jandarma bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı

Osmaniye’de jandarma son bir haftada meydana gelen 114 asayiş olayıyla ilgili 109 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayişin sağlanması ve suçluların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamalarda çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 109 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 5 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, 16 adet psikotrop madde, 2 uyuşturucu hap, 4 kök kenevir ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca 4 bin kilogram muhtelif gıda malzemesine de el konuldu. Öte yandan, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi ile ifadeye yönelik aranması bulunan 15 kişi olmak üzere toplam 27 şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en zengin 5. insanı! Zuckerberg'in yeni projesi korkuttu: "AI CEO"Dünyanın en zengin 5. insanı! Zuckerberg'in yeni projesi korkuttu: "AI CEO"
Hatay’da hapis cezası ile aranan 5 kişi yakalandıHatay’da hapis cezası ile aranan 5 kişi yakalandı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

