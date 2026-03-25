Osmaniye’de jandarma bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayişin sağlanması ve suçluların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamalarda çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 109 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 5 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, 16 adet psikotrop madde, 2 uyuşturucu hap, 4 kök kenevir ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca 4 bin kilogram muhtelif gıda malzemesine de el konuldu. Öte yandan, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi ile ifadeye yönelik aranması bulunan 15 kişi olmak üzere toplam 27 şahıs yakalandı.

