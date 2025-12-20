Osmaniye’de kaybedeni olmayan maraton düzenlendi

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde, rekabetin değil eğlencenin ve dayanışmanın ön planda olduğu anlar yaşandı. Yarışmalarda kaybeden olmazken, piste çıkan tüm katılımcılara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Büyük bir coşkuya sahne olan organizasyonda özellikle bebekler için düzenlenen yarışma izleyenlerin nefesini kesti. Minik sporcular pistte emeklerken, anne ve babalar da kenarda çocuklarının birinci olması için adeta kıyasıya yarıştı. Renkli görüntüler, meydanı dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Osmaniye Belediyesi Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen etkinlikler, sporun her yaştan ve her kesimden bireyi bir araya getiren birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Yarışmalar Türkiye'nin en uzun gecesinin yaşanacağı 21 Aralık'ta koşulacak maraton 21 kilometre ve 10 kilometrelik devam edecek.