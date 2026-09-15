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Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde virajda takla atan otomobilde sürücü yaralandı.

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, saat 08.20 sıralarında Berke Barajı yolu Sabun Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibozlu’dan Sabun Çayı yönüne seyreden otomobil, köprü yakınındaki keskin virajda kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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