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Osmaniye’de kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Osmaniye’de kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, Bahçe ilçesinde otoban yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizam Ç. idaresindeki 73 AAP 965 plakalı tır, Gaziantep’ten Adana istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Osmaniye’de kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı 1

Kazada yaralanan tır sürücüsü Nizam Ç. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Tır
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