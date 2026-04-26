HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Osmaniye’de köpeğe çarpan motosikletli ağır yaralandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, motosiklet sürücüsü yola çıkan köpeğe çarparak ağır yaralandı. Köpek ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Osmaniye’de köpeğe çarpan motosikletli ağır yaralandı

Kaza, Bahçe ilçesi D-400 kara yolu Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada köpek olay yerinde ölürken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Osmaniye’de köpeğe çarpan motosikletli ağır yaralandı 1

Osmaniye’de köpeğe çarpan motosikletli ağır yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaza yapan motosikletli karşı yönden gelen minibüsün altında kaldıKaza yapan motosikletli karşı yönden gelen minibüsün altında kaldı
Aydın’da otel personeline afet farkındalık eğitimi ve tatbikatAydın’da otel personeline afet farkındalık eğitimi ve tatbikat

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.