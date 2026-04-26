Osmaniye’de köpeğe çarpan motosikletli ağır yaralandı

Kaza, Bahçe ilçesi D-400 kara yolu Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada köpek olay yerinde ölürken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



