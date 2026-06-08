CHP'de gözler yarına çevrildi! Özgür Özel 'grup toplantısı' kararını açıkladı

CHP'de yarınki grup toplantısı bilmeceye dönüştü. Toplantının nasıl gerçekleşeceği merakla beklenirken gözler Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e çevrildi.

CHP MYK TOPLANDI

CHP MYK bugün CHP Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Özel, toplantının ardından TBMM'de basın açıklaması gerçekleştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KURULTAY ÇIKIŞI

Özel'in açıklamalarından öne çıkan kesitler şöyle:

Hukukçular kurultaya engel olmadığı görüşünde. Bir hukukçu ve bir kişi "Kurultay yapamayız" diyor ve partiyi yönetmeye kalkıyor.

Adına grup toplantısı denilen bir korsan toplantısı yapılma niyeti var. Geçen hafta, Manisa'da olacağımı söylemiştim. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümünü fırsat bildiler.

ÖNERİSİNİ AÇIKLADI: "REDDEDİLDİ"

Daha bu iş çıktığında ben şunu önerdim: 'Sakın böyle bir şey yapmasınlar, biz de yapmayalım, onlar da yapmasın, bu işi sonra konuşuruz.' Bu reddedildi.

"YARIN GRUP TOPLANTISI YAPACAĞIZ"

Arkadaşlarımız başvuru yapacak ve yarın grup başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Partilileri davet ediyorum.

Yapılması gereken derhal kurultay kararı almaktır.