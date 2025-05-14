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Osmaniye'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle 3 eve daha sıçradı

Osmaniye’de, Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası’nda bir evde çıktıktan sonra rüzgarın da etkisiyle alevlerin 3 eve daha sıçradığı yangın, korku ve paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi, 1 evde ise maddi zarar meydana geldi.

Osmaniye'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle 3 eve daha sıçradı
Begüm Özkaynak

Yangın, akşam saatlerinde Zorkun Yaylası'nda bir evde çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek 3 eve daha sıçradı. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri ormana sıçramadan kontrol altına aldı.

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SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev tamamen, 1 ev ise kısmen yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı incelemenin sürdüğü belirtilirdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Osmaniye
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