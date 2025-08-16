HABER

Osmaniye’de kuraklık, mısırda verimi düşürdü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çiftçiler mısır, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle verimi olumsuz etkiledi.Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çiftçiler, bu yıl yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle mısır verimlerinin düştüğünü belirtti.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çiftçiler mısır, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle verimi olumsuz etkiledi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çiftçiler, bu yıl yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle mısır verimlerinin düştüğünü belirtti. Bölgede kuraklığın yanı sıra kuyularda bulunan suyunda yeterince olmadığını söyleyen çiftçi Önder Yeğen, gerekli suyun mısıra verilmemesinden dolayı verimin düştüğünü söyledi.

Kuraklıktan dolayı mısırdan bekledikleri verimi alamadıklarını söyleyen Önder Yeğen, "Ağustos itibariyle mısır biçimimize başladık. Bu sene mısırlarımızdan kuraklık gitmesi nedeniyle ve kuyularımızın sularının biraz daha azalmasıyla her sene bin 600, bin 500 arası alıyorduk ama bu sene dönüme 900 ile 800 arası verim veriyor.

Kuraklıktan dolayı yapacak bir şeyimiz yok. Kuyularımızın dalgıçlarının düzelmesine ve biraz daha düzenli çalışmasına yardımcı olsun isterim" diye konuştu.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye kuraklık
