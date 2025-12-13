Osmaniye’de otobüste 277 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 12 Aralık'ta oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Aramada, siyah poşetler içerisinde 277 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

Polis ekipleri, olayla ilgili E.O., U.O. ve H.O. hakkında adli işlem başlattı. Ayrıca, kaçak ürünlerin taşındığı firmaya ait otobüs hakkında şerh işlemi uygulanarak araç otoparka çektirildi.Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır