Osmaniye’de zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, D-400 kara yolunu Murat Kurum Bey Mahallesi’ne bağlayan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, aynı yönde seyir halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

OSMANİYE'DEKİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 27 yaşındaki Hasan Tülü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, 3 aracın karıştığı zincirleme kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

