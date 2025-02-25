Osmaniye’deki barınakta köpek ölümleri gerçekleşmişti! Zehirleme iddiaları sonrası 4 yetkili görevden alındı

Kentteki hayvan barınağında köpeklerin zehirlenip öldürüldüğü iddialarına ilişkin Osmaniye Valiliği tarafından inceleme yapılırken, Osmaniye Belediyesi ise idari soruşturma başlattı.

"BAŞKA BİRİMLERDE GÖREVLENDİRİLMİŞLERDİR"

Osmaniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan Belediyemiz Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezimizdeki olaylarla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar; veteriner işleri müdürü, veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri, hayvan barınağındaki görevleri sonlandırılarak başka birimlerde görevlendirilmişlerdir. Olayla ilgili adli kovuşturma ve idari soruşturma devam etmektedir. İncelemelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar, şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır" denildi.

(DHA)