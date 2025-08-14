Osmaniye'den kahreden bir haber daha! Şehit sayısı ikiye yükseldi
Türkiye'nin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Dün Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde alevlere müdahaleye giden orman işçileri kaza yapmıştı. Kazada orman işçisi Adem Nazım Demirel şehit olmuş, dört işçi yaralanmıştı. Bugün kahreden bir haber daha geldi. Dün Yaralanan orman işçilerinden Ali Tekerek şehit oldu. Osmaniye'de şehit sayısı ikiye yükseldi.
