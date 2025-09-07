HABER

Osmaniye’de akaryakıt yüklü tanker alev aldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde akaryakıt yüklü bir tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Mamure mevkiinde, Osmaniye gişelerine yaklaşık 5 kilometre kala meydana geldi. A.M. idaresindekiakaryakıt yüklü tankerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yoğun çalışmalar sonucu tamamen söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

