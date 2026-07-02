Osmaniye’de bahçedeki saman balyaları yandı, zeytin fidanları zarar gördü

Yangın, merkeze bağlı Dereli köyünde Orhan Yüksel’e ait evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman balyalarında çıkan yangınla kısa sürede büyüyen alevler, bahçedeki zeytin fidanlarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

"En büyük tesellimiz çocuklara, komşularımıza ve evimize herhangi bir zarar gelmemesi oldu" diyen çiftçi Orhan Yüksel, "Evde kimse olmadığı sırada mahalledeki çocuklar ateşle oynarken, hayvanlarımızın kaba yem olarak kullandığımız balyalarını yakmış. İster bilerek ister bilmeyerek olmuş, orasını bilemiyoruz.Çok şükür can kaybımız olmadı. Yaklaşık 10-15 kök zeytin ağacımız ile bin 200, bin 300 civarında balyamız yandı. Yangına müdahale eden köylülerimizden, arkadaşlarımızdan, itfaiye ekiplerimizden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır