Osmaniye’de hafif ticari araç alev alev yandı

Osmaniye’de alev alev yanan hafif ticari aracı itfaiye ekipleri söndürdü.Olay, Yedi Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde meydana geldi.

Osmaniye’de alev alev yanan hafif ticari aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Yedi Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 DRT 295 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan araca müdahale ederek söndürdü.

Sürücünün zamanında araçtan inmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

