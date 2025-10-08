Osmaniye’de kaçak makaron operasyonunda 1 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen operasyonda 1 milyon 250 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, şüpheli A.A.’ya ait iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 1 milyon 250 bin adet sahte ikiz bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

(İHA)